Россиянка развеяла миф о китайской кухне — насекомых продают только для туристов
Россиянка — о китайских блюдах: насекомых едят только русские туристы
Российская тревел-блогерша в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен» поделилась наблюдениями о китайской кухне и развеяла популярный стереотип о питании в Поднебесной. Она пояснила, что местные жители не употребляют насекомых в пищу — их продают исключительно как диковинку для туристов, желающих получить острые ощущения и потом рассказывать знакомым, будто китайцы едят жуков. По ее словам, это обычная туристическая уловка, не более того.
Китайская кухня сильно отличается от русской: изобилует острыми соусами, сладким и усилителями вкуса.
«Чтобы субпродукты были вкусными, их долго маринуют, добавляют кучу всяких специй и усилителей. Китайцы привыкли к такой пище, а вот наше пищеварение нет», — отметила автор блога.
Она также рассказала, что китайцы живут на доставках готовых блюд и постоянно едят в заведениях. Блогерша решила попробовать питаться в тех местах, где обедают местные, однако стандарты гигиены и вкуса у россиян и жителей Китая совершенно разные. Поэтому то, что вкусно для китайцев, туристам из России, как правило, не заходит.
«То, что в Китае считается очень вкусным, нам не зайдет. Очередь из китайцев — не гарант вкусного места, скорее, наоборот, как показывает практика, именно туда не стоит заходить», — заключила она.