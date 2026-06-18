Российская тревел-блогерша в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен» поделилась наблюдениями о китайской кухне и развеяла популярный стереотип о питании в Поднебесной. Она пояснила, что местные жители не употребляют насекомых в пищу — их продают исключительно как диковинку для туристов, желающих получить острые ощущения и потом рассказывать знакомым, будто китайцы едят жуков. По ее словам, это обычная туристическая уловка, не более того.