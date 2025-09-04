Россиянка родила погибшему на СВО мужу дочь

Отмечается, что жительница Ростова-на-Дону забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием замороженного биоматериала супруга.

Женщина рассказала, что они с мужем очень хотели детей. Она отметила, что из-за возраста (супругам около 40 лет) пара решилась на ЭКО, которое должны были провести в одной из клиник.

По словам россиянки, запланированную процедуру пришлось перенести из-за отправки мужа в качестве добровольца в зону СВО. Тогда пара выбрала другую дату — 23 мая 2023 года, однако за три дня до ЭКО супруг погиб в боях под Артемовском.

Как пишет «КП», сразу же провести процедуру ростовчанке отказались по причине смерти мужа. Тогда женщине пришлось доказывать свое право использовать биоматериал супруга через суд, который встал на ее сторону.

7 ноября 2024 года, в день венчания пары, на свет появилась девочка. Отмечается, что россиянке отдельно пришлось доказывать отцовство погибшего мужа, чтобы оформить соответствующие выплаты на его дочь.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга пытается через суд доказать право на использование биоматериала мужа, погибшего на СВО, для зачатия ребенка.