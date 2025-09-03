Россиянка пытается забеременеть от мужа, погибшего на СВО

В Екатеринбурге женщина пытается реализовать свое право на материнство, используя замороженный генетический материал гражданского супруга, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этой истории рассказало издание URA.RU.

Пара познакомилась несколько лет назад и состояла в гражданском браке. Мужчина и женщина задумывались над рождением ребенка, однако екатеринбурженка страдала от бесплодия, что вынудило их обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Предвидя возможные риски во время службы, мужчина заранее позаботился о сохранении своего биологического материала. В апреле 2025 года пара заключила договор с местной клиникой, предусматривающий криоконсервацию спермы.

Кроме того, офицер оформил официальную доверенность, дающую гражданской жене право распоряжаться биоматериалом в случае своей смерти. В июне военнослужащий трагически погиб при исполнении воинского долга.

Несмотря на наличие всех необходимых документов, включая согласие родителей погибшего, клиника после обращения вдовы отказалась проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Руководство медицинского учреждения объяснило свое решение отсутствием четких норм в федеральном законодательстве, регулирующих подобные случаи. По этой причине клиника потребовала от женщины предоставить решение суда, подтверждающее законность проведения операции.

Екатеринбурженка, в свою очередь, апеллирует к постановлению Конституционного Суда РФ, которое разрешает использование репродуктивного материала умершего супруга при наличии его прижизненного согласия.

Для женщины эта процедура имеет глубокий моральный смысл — сохранение памяти о любимом человеке и продолжение его рода, тем более ее поддерживают родственники мужа, который при жизни хотел стать отцом.

Россиянка продолжает оплачивать хранение биоматериала, которое в год обходится около 15 тыс. руб., и надеется на положительное решение суда.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалинской области приватизировала квартиру бойца СВО и продала ее.