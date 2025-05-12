Россиянка с детьми осталась за границей без обратных билетов

Турагент бросила российскую туристку с детьми за границей, о чем женщина сама рассказала в соцсетях, вызывав бурную реакцию пользователей. Об этом пишет Lenta.ru.

Туристка из России пожаловалась соотечественице в отеле, что осталась с детьми на руках в чужой стране. По ее словам, туроператор бросила их, оставив без обратных билетов. Кроме того, семья отправила деньги за весь тур. Из номеров всех также выселили из-за неоплаты.

«Мне сейчас что делать? <…> Сейчас покупайте, чтобы мы улетели. Я вам каждый день звоню, это не отдых!» — заявила туристка, однако туроператор просто сбросила звонок.

Как оказалось, туркомпания обманула уже много клиентов. Некоторые обращались в суд, но не добились успехов.

В ролике не уточняется страна, где якобы застряла россиянка и ее дети.

Ранее сообщалось, что россиянин пережил клиническую смерть в Турции после прыжка с пирса отеля.