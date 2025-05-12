Россиянин пережил клиническую смерть в Турции после прыжка с пирса отеля

В Анталье 29-летний турист из России оказался в коме после прыжка с пирса пятизвездочного отеля «Адам и Ева», сообщил SHOT.

По информации источника, мужчина решил «зарядиться адреналином», прыгнув с пирса. Однако он не до конца продумал свой экстремальный поступок и из-за слишком маленькой глубины получил тяжелые травмы.

В результате удара мужчина потерял сознание и был госпитализирован. В больнице врачи зафиксировали у него клиническую смерть, перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга, а также пробитое легкое.

Сейчас россиянин находится в тяжелом состоянии и в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легкий (ИВЛ). Туристу предстоит пережить несколько операций.

По предварительным данным, расходы на лечение и реабилитацию могут достичь $20 тыс. Родные молодого человека сообщили, что отель и туристическая компания, предоставившая ему путевку, отказались оказывать какую-либо помощь. Также покрывать расходы на лечение не захотела страховая компания.

Друзья пострадавшего также рассказали, что после инцидента на пирсе появилась табличка с призывом не прыгать в воду.

Ранее МВД Турции сообщило, что в Хатайе задержали разыскиваемого в России за терроризм преступника.