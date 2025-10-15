Россиянка сломала зуб, найдя в хлебе неожиданный «сюрприз»

Жительница России столкнулась с необычным и болезненным происшествием во время утреннего приема пищи. Причиной травмы стал, казалось бы, безобидный продукт — хлеб. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал «Shot Проверка».

Во время завтрака, когда девушка ела бутерброд, она внезапно почувствовала острую боль в зубе, где ранее была установлена пломба. Сразу после этого у нее возникло ощущение, что во рту находится что-то постороннее.

При внимательном рассмотрении выяснилась причина случившегося — внутри хлеба находился небольшой камень. По словам пострадавшей, именно этот твердый предмет привел к тому, что пломба не выдержала, а сам зуб треснул пополам.

Девушка попыталась связаться с компанией-производителем, чтобы сообщить о неприятном инциденте, однако никакой реакции от предприятия так и не последовало. Теперь ей предстоит визит к стоматологу, где, вероятно, придется удалить поврежденный зуб и рассмотреть варианты протезирования.

