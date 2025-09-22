Россиянка удивилась немецкому подходу к вывозу отходов

Российская туристка была поражена строгим подходом немцев к сортировке мусора, который, как выяснилось, продиктован не столько экологическим сознанием, сколько технологиями мусороперерабатывающих машин. Об этом также сообщила «Лента.ру» , приводя слова девушки.

Россиянка, посетившая Германию, была удивлена тем, насколько тщательно немцы разделяют мусор. Своими впечатлениями девушка поделилась с российским изданием. Сначала она думала, что это личная инициатива каждого, но ее молодой человек объяснил, что все дело в мусоровозах.

В Лангдхагене, например, машина приезжает раз в неделю. Она оснащена лазером, который проверяет содержимое пакетов. Если в мешке с пластиком обнаружится что-то еще, например металл или бумага, мусор просто не заберут, и ждать придется целую неделю.

Ранее россиянин рассказал о неудачном отдыхе на Пхукете.