Россиянка удивилась немецкому подходу к вывозу отходов
«Лента.ру»: мусор в Германии могут забраковать и не вывезти
Российская туристка была поражена строгим подходом немцев к сортировке мусора, который, как выяснилось, продиктован не столько экологическим сознанием, сколько технологиями мусороперерабатывающих машин. Об этом также сообщила «Лента.ру», приводя слова девушки.
Россиянка, посетившая Германию, была удивлена тем, насколько тщательно немцы разделяют мусор. Своими впечатлениями девушка поделилась с российским изданием. Сначала она думала, что это личная инициатива каждого, но ее молодой человек объяснил, что все дело в мусоровозах.
В Лангдхагене, например, машина приезжает раз в неделю. Она оснащена лазером, который проверяет содержимое пакетов. Если в мешке с пластиком обнаружится что-то еще, например металл или бумага, мусор просто не заберут, и ждать придется целую неделю.
Ранее россиянин рассказал о неудачном отдыхе на Пхукете.