Россиянка упала в обморок в «Музее пыток»

Девочка-подросток оказалась в больнице в результате посещения выставки, названной «Музеем пыток», прошедшей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка» .

16-летняя девушка оказалась в детской больнице имени святой Марии Магдалины в северной столице России. Сама пострадавшая рассказывает, что потеряла сознание из-за увиденного на выставке. Врачи диагностировали у девушки черепно-мозговую травму закрытого типа. Сообщается, что травма получена в результате падения, поэтому девушка отправится домой не сразу.

Выставка в «Музее пыток» посвящена методам пыток во времена Средневековья. Подросткам до 12 лет запрещен туда вход без сопровождения родителей. Беременным, детям и впечатлительным людям также не рекомендуется посещать выставку. В издании отметили, что некоторые посетители мероприятия вынуждены выйти оттуда заранее из-за недомогания и полуобморочного состояния.