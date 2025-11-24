Россиянка в наркотическом опьянении искалечила собственного ребенка ножом

В Приморском крае правоохранительные органы задержали 27-летнюю местную жительницу по подозрению в совершении тяжкого преступления против собственного ребенка. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщила «Лента.ру».

По информации ведомства, женщина нанесла множественные ножевые ранения своему трехлетнему сыну в собственной квартире 23 ноября.

Отмечается, что накануне в полицию обратились соседи, которые пожаловались на детские крики. Люди подозревали, что мать заперлась с детьми в помещении.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили женщину с двумя несовершеннолетними детьми — пяти и трех лет. При осмотре младшего ребенка на его теле и конечностях обнаружили многочисленные следы режущих воздействий.

В ходе осмотра сотрудники полиции установили, что задержанная находилась в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшего мальчика доставили в больницу для оказания помощи и лечения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

