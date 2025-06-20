Россиянка вонзила нож в шею возлюбленного в ходе ссоры

В Щекинском районе Тульской области женщина напала на сожителя с ножом, за что стала фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ».

Как сообщает следственное управление СКР по региону, инцидент произошел 8 июня в поселке Нагорный. По предварительным данным, местная жительница во время конфликта со своим сожителем нанесла ему один удар ножом в область шеи. Потерпевшему повезло — своевременно оказанная медицинская помощь предотвратила трагический исход.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемую и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что было опубликовано новое видео с места конфликта с участием «Русской общины» в Москве.