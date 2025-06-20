Появилось новое видео с места конфликта «Русской общины» и чеченских подростков в Москве

В Сети появилось новое видео, запечатлевшее инцидент, в котором фигурирует «Русская община» в Москве. Видеоматериал опубликовали в телеграм-канале «ЧП Чечня». Согласно информации от подписчика, предоставившего запись, причиной конфликта стало исполнение лезгинки во дворе жилого комплекса.

На кадрах видно, как мужчина, одетый в футболку с изображением ножа, подходит к юноше и агрессивно спрашивает, почему тот демонстрирует свое превосходство. Молодой человек объясняет, что просто весело проводит время. На вопрос о том, что именно он устроил, подросток интересуется, какие законы он нарушает своими действиями. После этого запись обрывается.

В продолжении ролика видно, как этот же подросток просит отпустить его и приносит свои извинения, но отказывается повторить извинения на камеру. Он также выражает свою любовь к русскому народу и звонит своему дяде, прося о помощи.

Ранее сообщалось, что члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни.