Россиянка, выигравшая треть миллиарда, все же решила забрать свой приз

Одна из победительниц новогоднего розыгрыша лотереи, россиянка из Свердловской области, приступила к оформлению своего гигантского выигрыша, пишет РИА Новости. Сумма приза составляет 333 333 333 руб.

В рамках новогоднего тиража, состоявшегося в начале 2026 года, был разыгран главный приз в размере 1 млрд руб. Эта сумма была разделена между тремя участниками лотереи, каждый из которых должен получить по 333 333 333 руб. Помимо миллиарда, в том же тираже был разыгран еще один крупный приз — 100 млн руб.

Процесс получения выигрышей уже начался. Отмечается, что свои призы на суммы от одного миллиона рублей и выше оформили 18 человек из 102, имеющих на это право.

Таким образом, на данный момент свои крупные выигрыши получили около 18% победителей. Остальные обращения пока находятся в стадии обработки и ожидания.

Известно, что победительница из Свердловской области разделила новогодний миллиард с жителями Тюменской и Новосибирской областей.

