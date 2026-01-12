Названы самые «удачные» дни для покупки лотерейных билетов в России

Россияне, которым удавалось выиграть в лотерею более ₽1 млн, чаще всего покупали билеты в определенные дни месяца и недели. К таким выводам пришли аналитики оператора государственных лотерей. Покупка лотерейных билетов, приносящих выигрыши свыше одного миллиона рублей, чаще всего приходилась на отдельные даты и выходные дни. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», который проводит государственные лотереи по поручению Минфина России.

Согласно результатам исследования, наибольшее число крупных выигрышей связано с несколькими «удачными» числами месяца. Лидирует третье число — на него пришлось 4,9% билетов с выигрышами от ₽1 млн. Далее следуют седьмое число (4,2%), а также шестое и двенадцатое — по 4,1% каждый. Еще около 4% таких билетов были куплены 11-го числа месяца, а 3,9% — четвертого.

Анализ по дням недели показал, что чаще всего будущие миллионеры приобретали билеты в субботу. На этот день приходится 19% всех билетов с выигрышами более ₽1 млн. Второе место заняли вторник и среда — по 14,6% каждый, третье — пятница с показателем 14,1%.

В компании отмечают, что данные основаны на статистике реальных выигрышей и отражают лишь частоту покупок, а не гарантируют результат. Тем не менее исследование показывает, в какие дни россияне чаще всего делали удачные ставки.

Ранее эксперты оценили доступность жилья в регионах.