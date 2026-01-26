История с задержанием двух россиянок на территории американской военной базы Кэмп-Пендлтон в Калифорнии получила новые детали, пишет RT .

Согласно ранним сообщениям, девушки путешествовали на машине в сторону Сан-Диего и, пытаясь найти ресторан быстрого питания, случайно оказались на закрытой территории. Информацию о задержании подтвердила матери одной из них, Натальи.

Однако, как пояснили RT россияне, живущие неподалеку от базы, на Кэмп-Пендлтон часто разрешен проезд к внутренним объектам, например, к закусочным для морских пехотинцев, при условии спокойного поведения. По информации от местных жителей, проезд через эту территорию часто не ограничен серьезными препятствиями и может быть разрешен.

Точные, а главное реальные причины задержания девушек, до сих пор неизвестны.

Ранее сообщалось, что россиянка вылечила крысиный тиф на Бали с помощью ChatGPT.