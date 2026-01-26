Нейросеть спасла россиянку на Бали: ChatGPT поставил диагноз «крысиный тиф» и назначил лечение

Российская туристка, отдыхавшая на Бали, смогла вылечить тяжелое заболевание с помощью нейросети ChatGPT, после того как местные врачи не смогли поставить ей точный диагноз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

История началась, когда 32-летняя Надежда из Йошкар-Олы, снимавшая виллу в районе Чангу, обнаружила в своем жилище крысу. Пожалев грызуна, девушка отпустила его, но вскоре животное вернулось. Через несколько дней у туристки резко поднялась температура, начались сильные головные боли, одышка и болезненная реакция кожи на прикосновения. Вызванные врачи предположили лихорадку денге и назначили лечение, однако состояние Надежды продолжало ухудшаться — у нее отнялись ноги, появились боли в легких и кишечнике.

Отказавшись от госпитализации, россиянка решила загрузить свои анализы в нейросеть ChatGPT. Искусственный интеллект, проанализировав данные, предположил крысиный тиф — инфекцию, переносимую грызунами, — и рекомендовал курс антибиотиков. После четырех дней приема назначенных лекарств девушка пошла на поправку. Крысиный тиф, или бостонская лихорадка, действительно передается через укусы крыс или контакт с их выделениями и требует своевременной антибактериальной терапии.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется комфортный отдых на неделю.