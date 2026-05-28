Россиянки назвали минимальный доход мужчины для курортного романа

Россиянки рассказали, с какими мужчинами не готовы заводить романтические отношения на отдыхе. Согласно данным опроса, проведенного ювелирной сетью «585 Золотой» и опубликованного в Telegram-каналах, большинство женщин не станут рассматривать в качестве курортного партнера мужчину, чей ежемесячный доход не достигает 300 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе исследования, при знакомстве россиянки в первую очередь оценивают внешность — на нее обращают внимание 71 процент участниц. Стиль одежды важен для 63 процентов, а внешние признаки хорошего достатка — для 48 процентов. Чувство юмора значимым назвали 33 процента опрошенных, еще 26 процентов признались, что при выборе спутника полагаются на интуицию.

Половина респонденток отметили, что судят о статусе мужчины по наличию в его образе брендовых вещей и украшений, а 42 процента ориентируются на ответы о хобби. При этом напрямую интересоваться уровнем заработка готовы 71 процент женщин. Девять процентов опрошенных и вовсе просят у потенциального избранника скриншот из банковского приложения или справку 2-НДФЛ.