Россиянки тратят миллионы на гадания от ботов ИИ: консультация дороже психолога

Российские женщины стали массово тратить крупные суммы на онлайн-гадания и прогнозы, которые генерируют боты с искусственным интеллектом. Как сообщается в Telegram-каналах, новое увлечение пришло на смену традиционным тарологам. «Астрологи» практически ничего не делают вручную — за них работают автоматические боты в мессенджерах: пользователю достаточно выбрать карту и дождаться расшифровки с предсказаниями.

По данным источников, среди россиянок особенно популярны экспресс-расклады, гороскопы и краткие предсказания, которые стоят всего несколько сотен рублей. Однако некоторые женщины не жалеют денег на VIP-консультации, где цена может превышать 8,5 тысячи рублей. Для сравнения: это в 2–3 раза дороже полноценного приёма у профессионального психолога.