Россиянки засудили туроператора после поездки в Турцию

Летняя поездка в турецкий Сиде обернулась для двух вологжанок не пляжным релаксом, а многочасовым сидением в зале ожидания. Туроператор не предусмотрел, что техническая неисправность лайнера превратит возвращение домой в настоящую эпопею, пишет RuNews24.ru .

История началась 5 июля, когда две путешественницы приобрели пакетный тур в турецкий курортный город Сиде. Стоимость в 179 тысяч рублей включала не только проживание, но и перелет с трансферами – от аэропорта до отеля и обратно. Обратный борт должен был отправиться в 6:30 утра 27 июля. Чтобы не рисковать, подруги покинули гостиницу глубокой ночью – в начале второго часа – и уже к половине седьмого были на месте.

Однако взлет не состоялся. Сначала авиакомпания объявила пятичасовую задержку – до полудня. Когда и этот срок истек, пассажирам огласили новое время: 19:20. Но информацию о повторном переносе туристы получили лишь в 10:28 утра через переписку с поддержкой. Все это время вологжанки находились в терминале без нормального отдыха. Горячее питание им предложили только после десяти утра, а возможность поспать и пообедать в гостинице появилась лишь после 13:00, но через два часа их снова отправили обратно в аэропорт.

Судьи разбирались в деталях долго. В итоге выяснилось: общая задержка рейса превысила 12 часов, а причина – внезапно возникшая техническая неисправность. Однако это обстоятельство юристы не признали форс-мажором, а значит, перевозчик несет полную ответственность. Поскольку билеты были приобретены в составе тура, отвечать перед клиентами закон обязал именно туроператора.

Исковые требования удовлетворены. Каждая из двух истиц получит по 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, дополнительно по 10 тысяч рублей штрафа и возмещение почтовых расходов. Помимо этого, с фирмы взыскана госпошлина в размере 3 тысяч рублей в бюджет Вологды.

Юристы подчеркивают: в подобных ситуациях главное – сохранять доказательства. Чеки, скриншоты переписки, фото табло с объявлением задержек – все это пригодится при обращении с претензией к туроператору. Если фирма проигнорировала письменное требование, можно смело идти в суд. И практика показывает, что стойкость пассажиров, как правило, вознаграждается.