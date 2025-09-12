Россиянку изнасиловал больной ВИЧ, хранивший наркотики у себя дома

В Ульяновской области мужчина осужден за жестокое преступление. Помимо этого, в его доме были обнаружены наркотики, как сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Житель Ульяновской области получил тюремный срок за тяжкие преступления. Суд установил, что в апреле 46-летний мужчина, находясь в гостях у женщины, совершил на нее нападение и изнасиловал ее. Мужчина был признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и заражении женщины ВИЧ-инфекцией.

При этом он знал о своем положительном статусе и сознательно подверг жертву риску заражения. Кроме того, при обыске в доме преступника были обнаружены наркотические вещества, что также стало основанием для обвинения. Злоумышленника задержали на следующий день после совершенного деяния. Ему назначили 6 лет лишения свободы.

Ранее мужчина попал под уголовное дело за избиение полицейского.