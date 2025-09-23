Россиянку лишили родительских прав за брошенного в турецком аэропорту ребенка
Павлово-Посадский суд Московской области лишил россиянку Екатерину Бурнашкину родительских прав, сообщил ТАСС.
Заседание проходило в закрытом режиме, сама женщина присутствовала в зале. Это решение связано с ее поступком в октябре 2024 года, когда она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи.
Бурнашкина заявила, что намерена обжаловать решение суда. Она подчеркнула, что хочет воспитывать дочь самостоятельною
С момента задержания россиянка не контактировала с ребенком. В настоящее время девочка находится в приемной семье, которая, по словам адвоката Бурнашкиной, не пустила девушку даже на порог дома. Именно эта семейная пара выступила в суде с иском о лишении биологической матери родительских прав.
