Россиянку наказали за попытку «защититься» от колдовских сил

Женщину оштрафовали за уничтожение соседских цветов. Она объяснила свои действия попыткой защиты от колдовства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Жительница Алтайского края попала в неприятную ситуацию из-за конфликта с соседкой. Она была уверена, что та занимается колдовством и навела на нее порчу. Чтобы защититься от магических сил, женщина взяла солевой раствор и залила им цветы, которые выращивала пострадавшая.

Хозяйка, обнаружив поврежденные растения, обратилась в полицию. Она оценила ущерб в 2 тыс. руб. Дело рассмотрел суд, который встал на ее сторону. Он обязал виновницу выплатить дополнительно 300 руб. за порчу чужого имущества.

