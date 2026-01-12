Россиянку задержали после заселения в свою же квартиру в Москве

В Москве женщина купила двухкомнатную квартиру за 8 млн руб., но оказалась в центре судебного разбирательства. Виной всему — та самая «схема Долиной», передает телеграм-каналSHOT.

Хозяйка квартира объяснила ее продажу необходимостью переехать к тяжелобольной родственнице. Сделку оформили официально, бывшая владелица также выписалась из жилья, но выезжать не спешила. Женщина ссылалась на большое количество вещей, которые нужно собрать. Спустя две недели после завершения всех формальностей продавец кардинально изменила свою позицию.

При личной встрече она заявила покупательнице, что продала квартиру под влиянием мошенников и отдавать ключи не намерена. Новая владелица недвижимости, не дожидаясь решения суда, вместе со специалистом вскрыла замок входной двери и установила новый. После этого она фактически заселилась в квартиру, права на которую были уже оформлены на нее.

Обнаружив, что не может попасть в жилье, бывшая собственница вызвала полицию. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого покупательница оказывала сопротивление сотрудникам правопорядка. Ее доставили в отделение, где составили протокол о мелком хулиганстве.

Суд по вопросу о праве собственности на московскую квартиру продолжается. Пока шли разбирательства, замки в жилье сменила старая владелица.

Ранее адвокат народной артистки РФ Ларисы Долиной подтвердила готовность певицы освободить спорную квартиру.