Россиянок крадут в рабство в Азии. Юрист рассказала об охоте на девушек из РФ

Случаи попадания россиян в рабство в государствах Юго-Восточной Азии перестали быть единичными. Об этом сообщила юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

По словам собеседницы URA.ru, держатели лагерей для рабов целенаправленно «охотятся» на граждан Российской Федерации. Одну россиянку совсем недавно удалось вызволить из плена в Мьянме.

Как пояснила Файрушина, злоумышленники чаще всего похищают девушек из России и стран СНГ. Их приятную внешность и знание английского языка преступники используют для переписки с жителями Евросоюза и США, которых рассматривают как потенциальных инвесторов в сомнительные проекты. Сложившаяся ситуация во многом объясняется бессилием властей государств так называемого «Золотого треугольника» — горной местности на стыке Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

«Да, в последние годы мы слышим сообщения о том, как спецслужбы разоружили те или иные колл-центры с иностранцами в рабстве. Однако, учитывая тот факт, что проблема ещё существует, может быть, чуть меньше 10 лет, становится ясно: местные власти пока бессильны перед такими преступниками», — отметила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что модель из Белоруссии пропала в Таиланде, возможно, попав в рабство.