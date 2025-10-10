Российская армия вошла в город Константиновку Донецкой народной республики

Российские войска вошли в Константиновку, важный стратегический город ДНР. Об этом сообщил проинформировал военблогер Андрей Марочко.

Он отметил, что быстрое продвижение российских войск в этом районе способно существенно изменить оперативную ситуацию и осложнить снабжение Вооруженных сил Украины на прилегающих направлениях.

«Российская армия вошла в Константиновку в ДНР», — заявил Марочко в своем Телеграм-канале.

Константиновка играет важную роль в обеспечении доступа к Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение этого города имеет стратегическое значение, однако осложняется его географическим положением на возвышенности. Российские войска начали наступление на Константиновку в Донецкой Народной Республике после недавнего успешного освобождения населенного пункта Александро-Шультино.