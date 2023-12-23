Российская авиакомпания Nordwind пообещала увеличить число рейсов в следующем году

Авиаперевозчик не будет привлекать новые аэропорты для совершения вылетов. Он ограничится увеличением пассажиропотока по уже существующим направлениям.

По этому поводу высказался заместитель генерального директора этой компании Антон Маттис. Для повышения объема авиаперевозок будет использовано несколько методов.

«В перспективе на ближайшие 1-2 года мы остановимся на том количестве базовых аэропортов, которые есть сейчас, займемся интенсификацией - наполнением частот существующих маршрутов», - рассказал он об одном из способов достижения цели.

В частности, будет увеличено число рейсов из Новокузнецка, там создадут новые рейсы в Сочи и Санкт-Петербург. Минимум на треть увеличат число полетов в Махачкалу. Еще одним способом нарастить пассажиропоток будет привлечение более вместительных самолетов. Nordwind будет запускать по некоторым маршрутам авиалайнеры с большим количеством посадочных мест.