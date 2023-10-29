Российская фигуристка рассказала о сложностях возвращения на лед после травмы

Напомним, что фигуристка пропустила прошлый сезон из-за серьезной травмы руки. Об этом также пишет ТАСС .

Майя Хромых – российская семнадцатилетняя фигуристка, которая выступает одна. Также она является ученицей тренера Этери Тутберидзе, которая работает со спортсменами в одиночном и парном катании.

Стало известно, что ранее полученная травма создала для фигуристки некоторые проблемы при возвращении на лед – ей было очень тяжело это сделать. Девушка думала, что все будет намного легче, но возникшие сложности «решаются только через тренировки», как рассказала Хромых журналистам.

Несмотря на то, что фигуристка плакала и переживала, приходила на тренировки «то с гипсом, то с поясом», она собирается «пройти этот путь до конца». Майя Хромых считает этот спорт своей жизнью.