Российская Генпрокуратура затребовала у Канады выдачи бывшего эсэсовца

Российские правоохранители потребовали от канадских властей экстрадиции Ярослава Гунько, который во время Великой Отечественной войны воевал против СССР в подразделении СС.

Гунько стал известным на весь мир благодаря скандалу в парламенте Канады. Тогда канадские законодатели приветствовали его стоя и рукоплескали ему как ветерану борьбы с Россией. Позже многие из них осудили собственный поступок. Многие страны высказались за то, что подобные действия недопустимы. Теперь же правительство РФ по инициативе генеральной прокуратуры потребовало от Канады выдачи украинца. Он должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершенные в годы войны преступления и геноцид мирного населения.

Информация об этом появилась в прессе. Чуть позже это подтвердил журналистам из РИА Новости источник в правоохранительных органах. Для выдачи из Канады надзорное ведомство составило список преступлений, которое были совершены тем соединением, в котором служил Гунько.