Российская пара избила гинеколога на глазах у беременной пациентки

В Бурятии супружеская пара ворвалась в кабинет гинеколога во время приема беременной женщины и избила врача после того, как им отказали в выдаче справки вне очереди. Медику потребовалась помощь, а нападавшие скрылись с места происшествия. Глава региона Алексей Цыденов сообщил в канале MAX об инциденте и призвал жителей к взаимоуважению.

Происшествие случилось в местной поликлинике. Гинеколог проводила осмотр беременной пациентки, когда в кабинет без приглашения ворвались мужчина и женщина. Они потребовали оформить им справку без очереди. Получив отказ, пара перешла к агрессии — началась потасовка, в ходе которой медик пострадала.

Подробности о травмах не раскрываются, но врачу потребовалась медицинская помощь. Нападавшие покинули учреждение до прибытия сотрудников. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители, а Минздрав региона взял инцидент на контроль.

Глава Бурятии подчеркнул, что доктор выполняла свои профессиональные обязанности, а не занималась посторонними делами. Он также напомнил, что врачи ежедневно спасают жизни, и призвал жителей проявлять уважение к медицинским работникам.