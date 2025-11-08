Российская пенсионерка «нагрела» мошенника почти на 2 млн рублей

В Александровском районе Владимирской области 84-летняя женщина передала курьеру пакет, в котором находились муляжи купюр на сумму 1,7 миллиона рублей. Об этом информирует портал vladimir.mk.ru.

Стало известно, что сотрудники местного отдела полиции задержали 26-летнего жителя Подмосковья, который помогал телефонным мошенникам. Молодой человек должен был забрать денежные средства, но его поездка к потенциальной жертве завершилась полным фиаско.

Бабушка получила несколько звонков от людей, которые назвались сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они сообщили ей, что нужно срочно задекларировать наличные деньги, чтобы злоумышленники не использовали их для финансирования терроризма.

Пожилая женщина отправилась в банк, где сотрудник усомнилась в том, что клиентке действительно нужны деньги. Полицейские вмешались в ситуацию и провели беседу с пенсионеркой. Вскоре был задержан пособник мошенников, который получил пакет с муляжом.

Молодой человек уже на допросе в полиции рассказал, что увидел объявление о возможности заработка в мессенджере. После этого правоохранительные органы начали расследование по статье 159 УК РФ, часть 4, которая касается мошенничества.