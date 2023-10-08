Российская певица Глюкоза с семьей застряла в бомбоубежище Израиля

Наталья Ионова (сценический псевдоним Глюкоза) со своим мужем, российским предпринимателем Александром Чистяковым в настоящее время находятся в Израиле и пережидают бомбежки боевиков ХАМАС в одном из бомбоубежищ. Об этом в соцсетях рассказала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

По словам Собчак, Ионова с семьей прилетели в Израиль на концерт популярного американского исполнителя Бруно Марса. Пока все они не могут улететь в Россию из-за сложившейся обстановки.

«Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт [американского певца] Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище», — написала Ксения Собчак в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС похитили у города Офаким несколько девушек с фестиваля электронной музыки. Среди похищенных якобы были две гражданки России. Позднее эта информация не подтвердилась.