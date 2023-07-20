Российская певица не восприняла всерьез введенные против нее санкции

Как сообщает издание «Утро.ру» , Дайнеко оказалась в санкционных списках Латвии, Канады и Украины. Однако звезда отмечает, что они никак не повлияли на возможность перемещаться по миру.

Российская певица предана своей стране и не желает пропагандировать западную точку зрения. Также она подчеркивает, что ее семья гордится ею. А что касается друзей и знакомых, то со многими из них Дайнеко перестала общаться ввиду того, что на них повлияла пропаганда Запада.

К тому же сама звезда остается решительной в поддержке людей из Донбасса. Она признается, что скучает по Киеву «домайданного» периода, и надеется, что в будущем сможет там побывать, как в старые-добрые времена.

Сами санкции не вызвали у нее ничего, кроме смеха. Более того, со слов певицы, она без проблем это переживет.