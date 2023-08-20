Российская ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом и окрестностями города

Как проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, жертв и пострадавших на земле не зафиксировано.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу», - написал Гладков.

Факты многочисленных атак на российский приграничный с Украиной регион подтвердили и в Минобороны РФ .Там также сообщили, что только что при подлете к Белгороду силами ПВО сбит еще один вражеский беспилотник.

«Сегодня около 14:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», - проинформировали в оборонном ведомстве.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.