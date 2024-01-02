Российская ПВО сбила ракеты «Точка-У» и «Ольха» в Белгородской области

Российские силы противоракетной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью семь вражеских ракет РСЗО «Ольха», а также две ракеты ОТРК «Точка-У».

Как проинформировали в пресс-службе Минобороны России, враг не оставляет попыток повторить подобное тому, что произошло 30 декабря, когда от ракетного обстрела ВСУ погибли 25 человек и более сотни были ранены.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и призвал горожан не подходить к окнам. Он добавил, что боевые расчеты ПВО ликвидировали в небе девять целей на подлете к областному центру.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, ттакже много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.