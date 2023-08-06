Российская ПВО сбила за прошедшие сутки 16 украинских дронов

Минобороны отчиталось о работе сил российской противовоздушной обороны за минувшие сутки. Там проинформировали, что ПВО были сбиты 16 украинских дронов, а также 11 снарядов РСЗО HIMARS.

Все 16 украинских беспилотников, как пояснили в оборонном ведомстве, были сбиты в небе Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее Столичный мэр сообщил, что утром в воскресенье, 6 августа, ВСУ предприняли попытку атаковать Москву при помощи боевого беспилотника. По его словам, системы ПВО сработали четко и слажено, уничтожив дрон еще на подлете к Москве.

А перед этим Силы ПВО пресекли попытку атаки украинских БПЛА на объекты в Московской области.