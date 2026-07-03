Российская сборка SWM вышла на полный цикл: что даст новая сварочная линия на «Автоторе»

Калининградский «Автотор» перешел на полный цикл производства кроссоверов SWM. На заводе запустили новую сварочную линию, которая станет основой для выпуска четырех моделей: G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. Церемонию открытия провели генеральный директор ООО «Шинэрей Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, руководитель российского филиала SWM с китайской стороны Ван Дон Дон и исполнительный директор ООО «Автотор Авто Холдинг» Юрий Анисимов, передает « РГ ».

Галузинский назвал запуск сварки ключевым этапом стратегии глубокой локализации. По его словам, теперь автомобили SWM полностью производятся в России. Ван Дон Дон подчеркнул, что инвестиции в полный цикл подтверждают долгосрочные планы компании и укрепляют позиции на российском рынке. Новая линия позволит нарастить объемы выпуска и удовлетворить текущий спрос.

Монтаж линии прошел в несколько стадий: сборка, установка, отладка и запуск. Ван Дон Дон отметил, что оборудование быстро перенастраивается под разные модели кузовов, базирующихся на единой платформе. Собственная сварка снижает логистические издержки и гарантирует стабильную цену для покупателей. Завод теперь контролирует все этапы — от сварки и окраски до сборки и проверки геометрии кузова. Представитель бренда также напомнил, что оцинковка кузова важна для коррозионной стойкости и долговечности автомобиля. Кроссоверы, собранные по полному циклу, поступят в продажу в ближайшее время.