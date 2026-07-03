Российская сборка SWM вышла на полный цикл: что даст новая сварочная линия на «Автоторе»
«Автотор» запустил сварочную линию для четырех моделей кроссоверов SWM
Калининградский «Автотор» перешел на полный цикл производства кроссоверов SWM. На заводе запустили новую сварочную линию, которая станет основой для выпуска четырех моделей: G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. Церемонию открытия провели генеральный директор ООО «Шинэрей Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, руководитель российского филиала SWM с китайской стороны Ван Дон Дон и исполнительный директор ООО «Автотор Авто Холдинг» Юрий Анисимов, передает «РГ».
Галузинский назвал запуск сварки ключевым этапом стратегии глубокой локализации. По его словам, теперь автомобили SWM полностью производятся в России. Ван Дон Дон подчеркнул, что инвестиции в полный цикл подтверждают долгосрочные планы компании и укрепляют позиции на российском рынке. Новая линия позволит нарастить объемы выпуска и удовлетворить текущий спрос.
Монтаж линии прошел в несколько стадий: сборка, установка, отладка и запуск. Ван Дон Дон отметил, что оборудование быстро перенастраивается под разные модели кузовов, базирующихся на единой платформе. Собственная сварка снижает логистические издержки и гарантирует стабильную цену для покупателей. Завод теперь контролирует все этапы — от сварки и окраски до сборки и проверки геометрии кузова. Представитель бренда также напомнил, что оцинковка кузова важна для коррозионной стойкости и долговечности автомобиля. Кроссоверы, собранные по полному циклу, поступят в продажу в ближайшее время.