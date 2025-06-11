Российская шахматистка триумфально выиграла чемпионат Западной Азии

Воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Галина Михеева одержала убедительную победу на чемпионате Западной Азии среди юниорок, проходившем на Шри-Ланке. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Турнир в Калутаре собрал 54 участницы из восьми стран. Михеева не оставила шансов соперницам, продемонстрировав превосходную подготовку. Второе место заняла Лала Шохрадова из Туркменистана (7 очков), третье — индийская шахматистка Деви Нарахари Саранья (6,5 очков).

Отметим, что девочка из северного региона России показала блестящий результат на международном соревновании, набрав 8,5 очков из 9 возможных.

Галина Михеева тренируется в уникальной Полярной шахматной школе, созданной по инициативе 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа поздравил юную спортсменку с успехом.

Ранее сообщалось, что шахматист из Подольска получил золотую медаль на региональной спартакиаде пенсионеров.