Шахматист из Подольска получил золотую медаль на региональной спартакиаде пенсионеров. Об этом рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил значимость подмосковных клубов «Активное долголетие».

Девятая Спартакиада пенсионеров Подмосковья собрала более 400 участников из 43 округов региона. Участники соревновались в различных дисциплинах, в том числе в настольном теннисе, дартсе, плавании, шахматах.

В соревновании по шахматам Подольск представлял тренер-преподаватель спортивной школы «Пахра» Леонид Гаспаров. Он не проиграл ни одной партии и занял первое место.

В общем зачете команда Подольска вошла в десятку лучших и заняла шестое место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии адаптивного спорта в регионе.