Российская система ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ осудили действия Украины, охарактеризовав их как попытку совершения террористической атаки на территории России.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ). В Министерстве обороны подчеркнули, что инцидент произошел в небе над регионом около 18:20 по МСК. Вероятно, это связано с обменом заключенных, как предположили в ведомстве.

Противник уже неоднократно совершал нападения на Белгородскую область, в результате чего пострадало множество людей и инфраструктура региона. Он часто подвергается обстрелам, но российские войска эффективно отражают большую часть атак.

Ранее сообщалось о том, что к особняку бывшего депутата Государственной Думы прилетел дрон. В данный момент он проживает в Киеве и находится в розыске.