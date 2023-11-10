Российская сверхзвуковая ракета «Оникс» подорвала припортовую инфраструктуру под Одессой - СМИ

Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что в результате российской ракетной атаки, произошедшей поздним вечером пятницы, 10 ноября, пострадала припортовая инфраструктура Одесской области Украины.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одесской области. Как там, так и в ряде других нескольких областей Украины объявлена воздушная тревога.

«В припортовую инфраструктуру попал российский сверхзвуковой "Оникс". Масштабы разрушений уточняются», - приводит сообщение сил обороны юга Украины издание в соцсетях.

Произошедшее подтвердил и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. С его слов, украинская ПВО зафиксировала два взрыва в Одесском районе области.