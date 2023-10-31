Российская теннисистка заявила, что спортсмены сами планируют график турниров

Светлана Кузнецова – бывшая вторая ракетка мира. По ее словам, теннис – это довольно тяжелый вид спорта. У него достаточно сложный график. В беседе с ТАСС спортсменка рассказала о том, что теннисисты могут самостоятельно выбирать турниры, составлять свой план и делать паузы.

Такое заявление она сделала на фоне «жалобы» российской спортсменки Дарьи Касаткиной на ее личной странице в социальных сетях. Девушка искренне призналась, что устала от всего, что ее окружает в мире теннисного спорта. Здесь она упомянула утомительные сборы и разъезды, а также переселения в гостиницах.

Кузнецова, в свою очередь, отметила, что спортсмены вольны самостоятельно выбирать турниры, тем более, их никто не заставляет. Никто не обещал, что будет легко, и теннисисты всю карьеру преодолевают себя.