Российская тревел-блогерша назвала страны для отдыха вместо Турции

Российская тревел-блогерша Елена рассказала, какие страны подойдут для комфортного отдыха, если рассматривать альтернативу Турции. Своим списком она поделилась на платформе «Дзен», передает « Лента.ру ».

Первое место в ее рейтинге занял Китай. Блогерша посоветовала обратить внимание на остров Хайнань, который называют китайскими Гавайями. По ее словам, там есть современные отели с ухоженной территорией, чистые пляжи и внимательный персонал.

На втором месте — Вьетнам. Елена назвала его одним из самых выгодных направлений в Азии. Там хорошие пляжи, красивая природа и достаточно высокий уровень сервиса. При этом цены на жилье и еду остаются невысокими, особенно в местах, где мало туристов.

В подборку также вошел Узбекистан. Там нет моря, но туристов привлекают древние города, восточная архитектура и гостеприимство. Блогерша отметила, что Самарканд, Бухара и Хива напоминают декорации к историческому фильму. Для тех, кто хочет плавать и загорать, в Ташкенте есть отели с бассейнами и спа-зонами.

Кроме того, Елена посоветовала посетить Таиланд, Армению и Египет.