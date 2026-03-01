Российская туристка отказалась ехать в аэропорт Дубая из-за атак

Семья из России оказалась в ловушке в эмирате Рас-Эль-Хайма на фоне масштабных ракетных ударов по региону. Женщина, планировавшая вылететь из Дубая 1 марта, теперь в панике отказывается даже приближаться к воздушной гавани, которая подверглась атаке минувшей ночью.

По словам туристки, их рейс должен был состояться в 15:30 мск, однако после ночных ударов иранских беспилотников инфраструктура аэропорта оказалась повреждена . Руководство воздушной гавани пытается распределить потоки пассажиров, чтобы избежать коллапса, но паника среди туристов только нарастает.

«Не поедем в Дубай ни при каких условиях», — заявила женщина в соцсетях, подчёркивая, что безопасность семьи сейчас важнее любых планов.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп официально объявил о начале военной операции. В ответ Корпус стражей Исламской революции начал масштабную операцию против Израиля с применением ракет и беспилотников. На этом фоне Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Катар и Бахрейн закрыли своё воздушное пространство. По данным Ассоциации туроператоров России, в ОАЭ сейчас находятся около 50 тысяч российских туристов .