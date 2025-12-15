«Заработки» обернулись адом: сибирскую модель похитили и продали в рабство в Мьянме

Сибирская модель стала жертвой похищения и оказалась в рабстве на территории Мьянмы, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, девушка прилетела в Таиланд, накануне поверив обещаниям о высокооплачиваемой работе. Оттуда ее под предлогом прохождения собеседования отправили в соседнюю Мьянму.

На месте россиянку «взяли на работу» в прямом смысле: у нее отобрали все документы, лишили свободы передвижения и увезли в удаленный район на границе двух стран.

По предварительным данным, в том же скам-центре, расположенном в джунглях, удерживаются и подвергаются избиениям и пыткам около 200 человек. За освобождение похищенной модели преступники требуют выкуп в размере $10 тыс.

Правозащитник Иван Мельников сообщил, что направил официальное обращение в Министерство иностранных дел РФ. По его словам, дипломаты уже уведомлены о произошедшем и, предположительно, начали работу по освобождению россиянки.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) заинтересовался случаем рабства и аферой с имуществом ветерана спецоперации.