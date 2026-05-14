Российская учительница «отменила» цифры 6 и 7 из-за абсурдного мема

В одной из пермских школ разразился скандал, достойный пера Салтыкова-Щедрина. Учительница математики, устав от бурной реакции учеников на сакральное сочетание «шесть-семь», вывесила объявление о запрете... цифр 6 и 7. За их произнесение детям грозят дополнительные задания. Департамент образования Перми уже включил режим внутреннего расследования, а мем тем временем продолжает триумфальное шествие по российским школам. Об этом пишет gazetametro.ru .

Все началось с того, что педагог, чье имя осталось за кадром, проявила незаурядную педагогическую изобретательность. Доведенная до белого каления криками «сикс-севен», она решила действовать цинично и остроумно: запретила цифры. Буквально. На дверях класса появилось объявление: за слова «шесть-семь», 6,7, «сикс-севен» и six-seven — дополнительные задания.

В департаменте образования Перми, узнав о самодеятельности, поспешили откреститься от радикальных мер.

«Школьники срывали урок. Чтобы снять напряжение, педагог повесила объявление. Ситуация взята на контроль, с классом проведены профилактические беседы. Число, конечно же, никто не запрещал», — пояснили в пресс-службе.

Но осадочек, как говорится, остался. А главное, остался вопрос: что за выдумка такая — это «шесть-семь»?

Откуда взялся мем: Филадельфия, рэп и баскетболист со странным жестом

История уходит корнями в конец 2024 года. Американский рэпер Skrilla выпустил трек Doot Doot, где звучало загадочное «шесть-семь». По одной из версий, это отсылка к 67-й улице в Филадельфии — родным пенатам друзей музыканта.

Но настоящий взрыв произошел, когда молодой баскетболист Тайлен Кинни случайно изобрел жест. На просьбу товарища по команде оценить кофе из Starbucks по шкале от 1 до 10 Кинни задумчиво протянул: «Наверное, 6... 6... 67», одновременно изображая руками весы.

Развлекательные платформы проглотили этот жест мгновенно. В США «сикс-севен» означает примерно то же, что русское «так себе», «средненько» или просто универсальный ответ на любой вопрос, когда лень думать. Популярность оказалась бешеной: словарь Dictionary.com признал 67... словом года. Да, словом года впервые стало число.

Российский контекст: «наши тоже не лыком шиты»

Российские подростки, разумеется, не смогли пройти мимо такого сокровища. Школьники начали самозабвенно выкрикивать «сикс-севен» в школе и дома, сбивая с толку родителей и доводя учителей до инфаркта.

Однако детский психотерапевт и психиатр Елизавета Жесткова призывает всех выдохнуть и не нагнетать.

По ее словам, никакой смысловой нагрузки, агрессии или противозаконности это выражение не несет. Это просто завирусившаяся мемная история. Подростки так чувствуют связь друг с другом, принадлежность к интернет-культуре. У них всегда есть протестное желание немного «побесить» учителей, но в первую очередь это ощущение «своих».

Взрослые этого не понимают, так как это именно про детскую и подростковую общность. Как когда-то мы не понимали «превед медвед», «упячку» и «онотоле». Тогда, кстати, тоже казалось, что мир рушится. Не рухнул.