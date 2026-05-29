Российские банки хотят избавить от выдачи справок о кредитах

В ближайшее время получить справку о наличии кредитов в банковской организации может стать сложнее. Это связано с тем, что депутаты Госдумы инициировали отмену обязанности финансовых учреждений предоставлять подобную информацию, переложив эту функцию на портал «Госуслуги».

Авторами законопроекта выступили председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его заместитель Аркадий Свистунов. По их мнению, банкам не следует тратить собственные ресурсы на оформление справок, которые граждане способны получить дистанционно.

В случае принятия закона доступ к сведениям о кредитах сохранится, однако получить их можно будет через иные каналы: через портал «Госуслуги» (услуга предоставляется в течение нескольких минут), многофункциональные центры, бюро кредитных историй, нотариусов либо «Почту России».

Статистика подтверждает, что граждане уже практически перестали обращаться в банки за этой услугой: за прошлый год по стране поступило всего 268 подобных заявок — это в разы меньше по сравнению с позапрошлым годом.

