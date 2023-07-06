Рогов: российские беспилотники и авиация разбомбили объекты ВСУ в Сумах

ВС РФ продолжают четко и методично уничтожать и без того уже скудный военный арсенал ВСУ, сильно потрепанный в ходе неудачного июньского контрнаступления.

Как проинформировал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, очередной артиллерийский удар русской армии пришелся по военным объектам в городе Сумы, что находится недалеко от границы с Россией.

Он отметил, что основной удар ВС РФ был нанесен на севере города, где в промзонах находятся склады в боеприпасами для украинской армии.

«Во время предыдущего удара в Сумах было поражено региональное управление СБУ, что был вынужден признать даже Зеленский», — напомнил Рогов.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.