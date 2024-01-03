Российские бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском

Артиллерийским огнем из САУ «Акация» на Купянском направлении ликвидирована группа украинской пехоты. Как сообщили в Минобороны России, отличились бойцы 6-й общевойсковой армии группировки ВС РФ «Запад».

Также были уничтожены две вражеские БМП. По словам командира самоходной гаубицы «Акация» с позывным «Жорик», предварительно были проведена разведка при помощи дронов.

«Парней нашей пехоты поддержали. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши "птички" обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел», — сказал он.

В Минобороны добавили, что за минувшее 2 января, ВСУ потеряли на Купянском направлении порядка 115 военнослужащих.