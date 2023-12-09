Российские бойцы сбили украинскую «Бабу Ягу» с помощью тарана
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Об очередной победе в воздушном бою между дронами в зоне СВО на артемовском направлении проинформировали в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие дальневосточного соединения ВДВ сбили в районе Артемовска в ДНР тяжелый беспилотник ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана.
«Созданный на базе сельскохозяйственного беспилотника внушительных размеров БПЛА с шестью независимыми моторами также оснащен устройством ночного видения и может нести на борту от четырёх до шести миномётных мин», - приводится в сообщении Минобороны.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ вшестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.