Российские штурмовые подразделения 110-й и других бригад 1-го армейского корпуса завершают разгром врага в Красногоровке, практически вытеснив украинских боевиков из города. Об успехах ВС РФ информируют военкоры с мест.

Как сообщает военкор ВГТРК Александр Сладков в своем аккаунте в соцсетях, недобитые части вражеский вооруженных формирований остаются в совхозе на окраине Красногоровки, действуя разрозненными группами.

«Наши парни дожимают ситуацию, воюют и 110 бригада, и другие штурмовые части, подразделения, спецназы. Общими усилиями город вот-вот будет освобожден. Тяжелый рубеж, много сил и жизней потрачено. Подчеркиваю, все вместе идем вперед. Кадры работы дронов и артиллерии Пятерки», — пишет военкор Сладков.

О фатальном положении дет у ВСУ на поле боя в Красногоровке пишут и украинские военные аналитики.

«Красногоровка. Русские пробились в северную часть города, установив флаг в районе перекрёстка улиц Лысенко и Матросова», — приводится в публикациях.

Ранее в Минобороны сообщили об занятии большей части Красногоровки в ДНР.

Напомним, на прошлой неделе российские военные освободили населенные пункты Песчаное в Харьковской области и Розовка в соседней ЛНР. С этом военнослужащих двух элитных полков Западной группировки войск поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов.