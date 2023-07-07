Российские бойцы в ходе уникальной спецоперации захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow

Как рассказал руководитель Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, операция по эвакуации военного трофея его подопечными совместно с бойцами подразделения БАРС-11. Действовать пришлось под непрекращающимся артобстрелом ВСУ.

Как отметил Рогозин, ракета упала плашмя, таким образом она разрушилась лишь частично. Благодаря этому снаряд подлежит вполне комфортному изучению российскими военными специалистами для создания «противоядия» от нее.

«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — рассказал Рогозин в соцсетях.

Руководитель «Царских волков» подчеркнул, предварительный осмотр боеприпаса показал, что в Storm Shadow использована электроника высочайшего уровня. Сейчас крылатую ракету уже изучают на одном из оборонных предприятий Москвы, куда она была оперативно доставлена.